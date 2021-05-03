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Yüzleri güldüren gerileme sürüyor

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Yüzleri güldüren gerileme sürüyor

KKTC’de son 24 saatte 9 bin 766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 2 kişi hava yolu ile gelirken, 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 18 kişi Lefkoşa, 8’i Gazimağusa, 2’si Girne bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa: Çağlayan-2 / Göçmenköy-2 / Gönyeli-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Surlariçi-2/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-3/ Hamitköy-2

Girne: Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1

Gazimağusa Merkez-1/ Sanayi-1 / Yeniboğaziçi-1/ Baykal-2 / Alaniçi-1/ Salamis Yolu-1/ Yenişehir-1”

5’İ YOĞUN BAKIMDA 604 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

KKTC’de bugüne kadarki test sayısı 1 milyon 8 bin 82’ye, vaka sayısı 6 bin 403’e ulaşırken, 5 bin 767 kişi de iyileşip taburcu edildi.

Tedavisi halen devam eden 5’i yoğun bakım servisinde, 74’ü Pandemi Merkezi’nde ve 502’si de pandemi otellerinde olmak üzere 604 kişi var. 23 kişinin tetkikleri sürüyor.

Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı 32.

Elektronik bileklik uygulaması “Güvende Kal”la ilgili güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 80 bileklik daha takıldı ve 246 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Halen takip edilen toplam bileklik sayısı 1089’a yükseldi.

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