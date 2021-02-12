Yoğun bakımdan mesaj var

Yoğun bakımda covid-19 tedavisi gören Seral Çetindal, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajla iyi olduğunu duyurdu

Yoğun bakımda covid-19 tedavisi gören Seral Çetindal, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajla iyi olduğunu duyurdu.

Solunum cihazına bağlı olduğu görülen Çetindal, “Çok iyiyim, her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

Özellikle yoğun bakımda çalışanların işlerini severek çok yoğun çalıştıklarını kaydeden Çetindal, yoğun bakımdaki görevlilerin hastalarla çok yakından ilgilendiğini kaydederek, tedavisinin iyi gittiğini vurguladı.

Yoğun bakımdaki tedavinin cihazlara bağlı ve kımıldamadan yatarak olduğunu ve bu sürecin zor olduğunu kaydeden Çetindal, “Yoğun bakımda coronayı yenip, normal servise ve ardından da siz sevenlerimin arasına geleceğim” diyerek sevenlerine mesaj gönderdi.

Seral Çetindal bir diğer paylaşımında ise tedavi gördüğü bölümde görev yapan sağlık çalışanlarının fotoğraflarını, “Kahramanlar ve fedakar Arkadaşlar, işleri çok zor gerçekten ama yılmadan yorulmadan 18-20 saat uyumadan canla başla mücadele ediyorlar, çalışıyorlar hasta insanlarımıza şifa verebilmek için. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar” notuyla paylaştı.

