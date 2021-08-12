Yoğun bakımda yatan hasta sayısı yükseldi

Sağlı Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.643 olup, 132'si yerel 144 pozitif vakaya rastlanırken, 85 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 132 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaladın 47 kişisi Lefkoşa, 46 kişisi Girne, 34 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-7/ Taşkınköy-3/ Gönyeli-8/ Demirhan-1/ Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gelibolu-1/ Değirmenlik-1/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Terminal Bölgesi-1/ Dereboyu-2/ Haspolat-1/ Alayköy-2/ K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-3/ Yılmazköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-1
Girne - Girne Merkez-16/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-12/ Esentepe-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Ağırdağ-1/ Taşkent-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-2/ Lapta-3
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-3/ Maraş-4/ Geçitkale-1/ Canbulat-1/Baykal-2/ Beyarmudu-2/ Karakol Bölgesi-3/ Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Sakarya-2 / Çanakkale-1
İskele - İskele Merkez-1/ Ötüken-1/ Topçuköy-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-1 / Bostancı-1
12 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.643
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 144
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 132
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 85
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.142.997
Toplam Vaka Sayısı: 13.129
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.321
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1765
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1547
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 152
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3710
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