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Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6’ya yükseldi

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Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6’ya yükseldi
COVID- 19’a bağlı yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6’ya yükseldi. Bunlardan dördünün erkek, ikisinin ise kadın hasta olduğu öğrenildi. Söz konusu hastalardan 79 yaşındaki bir erkek entübe, iki kişinin ise sağlık durumu entübe olmaya yakın.
Acil Durum Hastanesi’nde tedavisi devam eden yoğun bakımdaki üç kişiye, önceki akşamdan bu yana üç kişi daha eklendiği, sayının 6’ya çıktığı öğrenildi.
Pandemi Hastanesi hekimlerinden edinilen bilgiye göre yoğun bakımda yatan hasta sayısı bir anda 6’ya çıktı.
Pandemi Hastanesi Yoğun Bakımında yatan 37, 50 ve 79 yaşında biri kadın, ikisi erkek üç hastadan sonra üç kişi daha yoğun bakıma alındı. Bu kişilerin ise 57, 74 ve 79 yaşlarında olduğu öğrenildi.
Yoğun bakımdaki bir hastanın durumunun iyiye gittiği, bugün yoğun bakımdan çıkarılma ihtimali olduğu da edinilen bir diğer bilgi arasında yer aldı.
 
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