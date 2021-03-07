Yine Lefkoşa'da yerel vaka sayısı yüksek

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 4005 olup, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlanırken, 17 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Saptanan pozitif yerel vakalardan 9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa: Gönyeli- 1 /Hamitköy-2 / K.kaymaklı-1 / Haspolat-4 / Yenikent-1
Girne Girne Merkez- 2 / Boğazköy- 1/ Alsancak-1
Gazimağusa Ulukışla-1 / Vadili-2
7 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4005
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 8
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 582. 959
Toplam Vaka Sayısı: 3620
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3205
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 318
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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