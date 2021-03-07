Yine Lefkoşa'da yerel vaka sayısı yüksek

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 4005 olup, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlanırken, 17 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.

Saptanan pozitif yerel vakalardan 9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa: Gönyeli- 1 /Hamitköy-2 / K.kaymaklı-1 / Haspolat-4 / Yenikent-1

Girne Girne Merkez- 2 / Boğazköy- 1/ Alsancak-1

Gazimağusa Ulukışla-1 / Vadili-2

7 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4005

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 582. 959

Toplam Vaka Sayısı: 3620

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3205

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 318

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3