Yerel vakaların çoğunluğu Gazimağusa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 7178 olup, 17'si yerel 23 pozitif vakaya rastlanırken, 21 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile yurt dışından gelirken, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar .17 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi ise Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu belirtildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-2/ Yenişehir-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 9 / Maraş-1/ Görneç- 1
İskele İskele Boğaz-1 Güzelyurt Bostancı-1
27 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7178
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21
Bugün Kaybedilen Hasta:Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 718.578
Toplam Vaka Sayısı: 4260
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3802
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.