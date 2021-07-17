Yerel vakalar yanında yurt dışında gelen vaka sayısı da arttı

KKTC'de son 24 saatte 16 bin 200 test yapıldı, 100'ü yerel 131 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanalığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 kişi hava yolu ile gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 16’sı Lefkoşa, 50’si Girne, 26’sı Gazimağusa, 5’I Güzelyurt, 2’si Lefke ,1’i İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa : Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ Yenikent-1/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Alayköy-1/ Ortaköy-1/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-2/ Dereboyu-1

Girne : Girne Merkez- 16/ Sadrazam Köyü-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-4/ Çatalköy-5 / Yukarı Girne-3 / Karşıyaka-2/ Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Edremit-1/ Taşkent-1/ Ozanköy-1/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa : Gazimağusa Merkez-6 / Yeniboğaziçi-6/ Karakol-2/ Vadili-4/ Maraş-2/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Akova-1/ Sakarya-1/ Türkmenköy-1

İskele : Altınova-1

Güzelyurt : Güzelyurt Merkez-3 / Yayla-1/ Akçay-1

Lefke : Lefke Merkez- 2