Yerel vakalar en fazla Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9010 olup, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanırken, 39 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 8 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Yerel vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 5 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;
Lefkoşa -Gönyeli-4 / Yenikent-2 / K.kaymaklı-3 / Sanayi Bölgesi-2 / Hamitköy-2/ Metehan-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1
Girne -Girne Merkez-4 / Edremit-1
Gazimağusa Çanakkale- Bölgesi -1
Güzelyurt Aşağı Bostancı-1
11Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9010
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 24
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.076. 237
Toplam Vaka Sayısı: 6750
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6206
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 511
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 448
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 66
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454
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