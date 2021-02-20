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Yerel vaka yükselmeye devam ediyor

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Yerel vaka yükselmeye devam ediyor
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4847 olduğunu, 16'sı yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını ,71 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
20Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4847
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 499.505
Toplam Vaka Sayısı: 3192
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2744
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 425
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 22
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
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