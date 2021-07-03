Yerel vaka yükselişi sürüyor

3 Temmuz 2021



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlanirken 22 kişi taburcu edildi.



Pozitif vakalardan 4 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadıydılar. 49 kişi ise yerel vakadır.



Yerel vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele,1 Lefke Bölgesi'ndendir.



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa



Değirmenlik-1/ Gönyeli-6 / Balıkesir-1 / K.kaymaklı-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-1 / Demirhan-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-2



Girne



Girne Merkez- 13/ Dağyolu-2 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-2/ Çatalköy-1/ Alsancak-1/ Karaoğlanoğlu-1



Gazimağusa



Çanakkale-2 / Gazimağusa merkez-2 / Kaleiçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Gülseren-1



İskele



İskele Merkez-2



Lefke



Gaziveren -1



3 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13



Yerel Vaka Sayısı: 49



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.497.043



Toplam Vaka Sayısı: 8278



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7776



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 467



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 398



Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2297



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 558

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.491