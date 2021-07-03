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Yerel vaka yükselişi sürüyor

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Yerel vaka yükselişi sürüyor
3 Temmuz 2021 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 49'u  yerel 66 pozitif vakaya rastlanirken 22 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 4 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadıydılar. 49 kişi ise yerel vakadır. 

Yerel vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele,1  Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Değirmenlik-1/ Gönyeli-6 / Balıkesir-1 / K.kaymaklı-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-1 / Demirhan-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 

Girne 

Girne Merkez- 13/ Dağyolu-2 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-2/ Çatalköy-1/ Alsancak-1/ Karaoğlanoğlu-1 

Gazimağusa 

Çanakkale-2 / Gazimağusa merkez-2 / Kaleiçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Gülseren-1 

İskele 

İskele Merkez-2 

Lefke 

Gaziveren -1 

3 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 49 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.497.043 

Toplam Vaka Sayısı: 8278   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7776 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 467 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 398 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2297  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 558 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.491
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