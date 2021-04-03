Yerel vaka yine patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamay göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 6075 olup, 48'i yerel 59 pozitif vakaya rastlanırken, 46 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 4 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar , 48 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 26 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa- Sulariçi- 9 / Hamitköy-4 / Gönyeli-2 / Akıncılar -1 / Değirmenlik-1 / Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-1
Girne- Girne Merkez- 1 / Karakum-1 / Dikmen-1
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez -19/ Maraş-1 / Kaliland Bölgesi-1/ Gönendere-1/ Salamis Yolu-1 / Geçitkale-2 / Yeniboğaziçi-1
3 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6075
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 59
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 48
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 765. 421
Toplam Vaka Sayısı: 4545
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4068
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 451
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.