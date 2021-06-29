Yerel vaka yeniden yükselişe geçti

Sağlık Bakanlığı taafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9551 olup, 35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlanırken, 42 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 35 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 10 kişisi Lefkoşa, 18 kişisi Girne, 5 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi İskele ve 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Gönyeli-3 / Hamitköy-2 / Haspolat-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-1
Girne - Girne Merkez- 8 / Lapta-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Beylerbeyi-1/ Yukarı Girne-1/ Karakum-1/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1 / Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa - Tatlısu-1 / Akdoğan-3 / Yeniboğaziçi-1
İskele - Boğaz-1
Lefke - Doğancı-1
29 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9551
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 35
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.463. 451
Toplam Vaka Sayısı: 8065
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7687
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 294
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4309
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 379
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3062
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.607
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