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Yerel vaka sayısında yüzleri güldüren gelişme

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Yerel vaka sayısında yüzleri güldüren gelişme
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 5958 olup, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlanırken, 45 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmakta oldukları bildirilirken 9 kişi ise yerel vaka.
Yeel vakalardan 7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Pozitif vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Ortaköy-2 / Sulariçi-2 / Haspolat-3
Girne Girne Merkez- 2
15 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2
Yerel Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247
Toplam Vaka Sayısı: 3832
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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