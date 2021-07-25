Yerel vaka sayısında yükseliş hız kesmiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.554 olup, 127'si yerel 147 pozitif vakaya rastlanırken, 70 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 127 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 54 kişisi Lefkoşa, 43 kişisi Girne, 18 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi Lefke, 4 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa -Lefkoşa Merkez-13 / Marmara-3 / Gönyeli-11/ Ortaköy-5 / Yılmazköy-12/ Göçmenköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Yenikent-2/ Haspolat-1/ Kumsal-1/ K.Kaymaklı-2
Girne - Girne Merkez-12/ Alsancak-9 / Karaoğlanoğlu-1/ Yukarı Girne-3/ Lapta-3/ Çatalköy-5/ Zeytinlik-1/ Esentepe-1/ Dikmen-2/ Doğanköy-1/ Boğazköy-3/ Karakum-1/ Ozanköy-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-1/ Mutluyaka-1/ Karaköy-2 / Sütlüce-1/ Aslanköy-1/ Tirmen-4 / Görneç-2 / İncirli-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-2/ Surlariçi-1/ İnönü-1
İskele - İskele Merkez-1/ Büyükkonuk-1/ Mersinlik-2
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-4 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1/ Zümrütköy-1
Lefke- Gemikonağı-1
25 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.554
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 127
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.825.013
Toplam Vaka Sayısı: 10.724
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9222
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1463
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1205
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 184
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 867
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 215
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 368
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2676
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 28.790
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