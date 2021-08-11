Yerel vaka sayısında yeni rekor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.484 olup, 152'si yerel 181 pozitif vakaya rastlanırken, 83 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 6 kişi yurt dışından hava yolu ile 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelirken, 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 152 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 49 kişisi Lefkoşa, 52 kişisi Girne, 41 kişisi Gazimağusa, 8 kişisi İskele, 1 kişisi Güzelyurt , 1kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-16/ Gönyeli-12/ Haspolat-1/ Yenikent-2/ Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Ortaköy-9/ Yenişehir-2/

Girne - Girne Merkez-30/ Boğazköy-2/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Bahçeli Köyü-1/ Ağırdağ-1/ Karakum-1/ Çatalköy-1/ Lapta-5

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-12/ Tatlısu-2/ Maraş-4/ Gülseren-2/ Mutluyaka-1/ Türkmenköy-1/ Surlariçi-1/ Çanakkale-1/ Köprü Köyü-1/ Korkuteli-1/ Anadolu-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1/ Yeniboğaziçi-7/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Sakarya-3

İskele - İskele Merkez-4/ Mehmetçik-1/ Yarköy-1/ Ziyamet-2/

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-1

Lefke - Doğancı -1

11 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.484

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 181

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20

Yerel Vaka Sayısı: 152

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 83

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.128.354

Toplam Vaka Sayısı: 12.985

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.236

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1707

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1532

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4359