Yerel vaka sayısında yeni rekor

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 8251 olup, 72'si yerel 88 pozitif vakaya rastlanırken, 28 kişi ise taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar ise 72 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa, 16 kişi Girne, 1 kişi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-2 / Dereboyu- 1/ Sulariçi-9 / Çağlayan-3/ Gönyeli-2 / Hamitköy-1 / Taşkınköy-1/ Kızılbaş-2/ Köşklüçiftlik-3/ K.Kaymaklı-4

Girne -Girne Merkez-4 / Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Çatalköy-1/ Edremit -1/ Kozanköy-1/ Boğazköy-1 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa -Gazimağusa Merkez -11 / Tuzla-1/ Gülseren-1 /Sakarya-3/ Maraş-3/ Karakol-2 / Pile-2/ Kaliland-3 / Görneç-1 /

Güzelyurt Aydınköy-1

7 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8251

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 72

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 797.592

Toplam Vaka Sayısı: 4812 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4213

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 573

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 499

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4