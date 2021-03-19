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Yerel vaka sayısında tırmanış sürüyor

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Yerel vaka sayısında tırmanış sürüyor
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KKTC'de son 24 saatte 6930 test yapıldı, 32'si yerel 43 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 kişi havayolu ile ülkeye geldi, 7 kişi önceden tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Lefke hariç tüm ilçelerde vaka saptandı. Vakalardan 18'i Lefkoşa, 3'ü Girne, 6'sı Gazimağusa, 4'ü Güzelyurt,  1'i İskele bölgesinden.  

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Yenişehir-2 / Hamitköy-3/ Metehan-1/ K.Kaymaklı-2 / Sulariçi-8 / Gönyeli-2 

Girne: Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1 

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez- 3/ Vadili-1 / Ulukışla-2 

Güzelyurt: Şahinler- 2 / Güzelyurt Merkez-2 

İskele: İskele Merkez -1 

19 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6930 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 Yerel Vaka Sayısı: 32 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 659. 444 Toplam Vaka Sayısı: 4000 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3562 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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