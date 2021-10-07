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Yerel vaka sayısında artış hızlandı

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Yerel vaka sayısında artış hızlandı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.614 olup, 76'sı yerel 87 pozitif vakaya rastlanırken, 38 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından gelirken, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 76 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 22 kişisi Lefkoşa, 22 kişisi Girne, 21 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi İskele, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise  Lefke Bölgesi'ndendir.
7 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.614
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 87
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 76
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.056.899
Toplam Vaka Sayısı: 20.080
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.083
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 918
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 858
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2195
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 533
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 589
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