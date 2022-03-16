Yerel vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 363 kişi taburcu edilmiştir.



247 kişi Lefkoşa, 161 kişi Girne, 109 kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 36 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



16 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 602



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 363



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.129.166



Toplam Vaka Sayısı: 74.870



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.540



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4127



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34



Karantinadaki Vaka Sayısı : 4085



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 749



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1778



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136363