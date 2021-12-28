Yerel vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.192 olup, 175'i yerel 209 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 167 kişi taburcu edilmiştir.



34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 175 kişi ise yerel vakadır.



74 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



28 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.192



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 209



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34



Yerel Vaka Sayısı: 175



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.653.145



Toplam Vaka Sayısı: 34.763



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.442



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2185



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2134



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 138



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4102



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5609



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103152