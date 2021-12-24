Yerel vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.582 olup, 134'ü yerel 163 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi taburcu edildi.
29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 134 kişi ise yerel vakadır.
45 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
24 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.582
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29
Yerel Vaka Sayısı: 134
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.572.824
Toplam Vaka Sayısı: 34.001
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.691
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2177
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2103
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 135
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2828
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5532
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101608
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