Yerel vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.582 olup, 134'ü yerel 163 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi taburcu edildi.



29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 134 kişi ise yerel vakadır.



45 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele Bölgesi'ndendir.



24 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.582



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29



Yerel Vaka Sayısı: 134



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.572.824



Toplam Vaka Sayısı: 34.001



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.691



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2177



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2103



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 135



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2828



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5532



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101608