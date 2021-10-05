Yerel vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.632 olup, 60'ı yerel 66 pozitif vakaya rastlanırken, 70 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından gelirken, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 60 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 17 kişisi Lefkoşa, 17 kişisi Girne, 18 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi İskele, 1 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
5 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.632
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 60
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.025.062
Toplam Vaka Sayısı: 19.914
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.969
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 866
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 809
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3209
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 896
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