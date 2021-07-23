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Yerel vaka sayısı yükseliyor

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Yerel vaka sayısı yükseliyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de  son 24 saatte yapılan test sayısı 13.285  olup, 104'ü  yerel 135 pozitif vakaya rastlanırkeb 1 kişi hayatını kaybetmiş, 27  kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 6 kişisi yurt dışından hava yolu ile gelirken  25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar . 104 kişi ise yerel vakadır. 

Yerel vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa,13 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4 / Gaziköy-3 / Gönyeli-6 / Haspolat-4 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Taşkınköy-1/ Marmara-1 

Girne 

Girne Merkez-9 / Çatalköy-6/ Alsancak-6 / Karaoğlanoğlu-4 / Doğanköy-4 / Karakum-1/ Lapta-6 / Karşıyaka-1/ Yukarı Girne-1/ Dikmen-3 / Boğazköy-1/ Esentepe-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4 / Yeniboğaziçi-1/ Tatlısu-1/ Görneç-4 / İnönü-1/ Mutluyaka-2/ Karakol Bölgesi-2 /Çanakkale-1/ Dumlupınar-2 / Güvercinlik-1 

İskele 

Mehmetçik-1/ Ziyamet-1 

Güzelyurt 

Yayla-3 / Bostancı-2 / Güzelyurt Merkez-6 / Gayretköy-1 / Şahinler Köyü-1 

Lefke 

Lefke Merkez-2 / Doğancı-1 

23 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.285  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 135 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25 

Yerel Vaka Sayısı: 104 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.793.391    

Toplam Vaka Sayısı: 10.438  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9090 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1310  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1102 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 38  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 653 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 269   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3180 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.868
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