Yerel vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.285 olup, 104'ü yerel 135 pozitif vakaya rastlanırkeb 1 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi taburcu edildi.



Pozitif vakaların 6 kişisi yurt dışından hava yolu ile gelirken 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar . 104 kişi ise yerel vakadır.



Yerel vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa,13 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa



Lefkoşa Merkez-4 / Gaziköy-3 / Gönyeli-6 / Haspolat-4 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Taşkınköy-1/ Marmara-1



Girne



Girne Merkez-9 / Çatalköy-6/ Alsancak-6 / Karaoğlanoğlu-4 / Doğanköy-4 / Karakum-1/ Lapta-6 / Karşıyaka-1/ Yukarı Girne-1/ Dikmen-3 / Boğazköy-1/ Esentepe-1



Gazimağusa



Gazimağusa Merkez-4 / Yeniboğaziçi-1/ Tatlısu-1/ Görneç-4 / İnönü-1/ Mutluyaka-2/ Karakol Bölgesi-2 /Çanakkale-1/ Dumlupınar-2 / Güvercinlik-1



İskele



Mehmetçik-1/ Ziyamet-1



Güzelyurt



Yayla-3 / Bostancı-2 / Güzelyurt Merkez-6 / Gayretköy-1 / Şahinler Köyü-1



Lefke



Lefke Merkez-2 / Doğancı-1



23 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.285



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 135



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25



Yerel Vaka Sayısı: 104



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.793.391



Toplam Vaka Sayısı: 10.438



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9090



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1310



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1102



Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 38



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 653



Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 269



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3180



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.868