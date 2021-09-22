Yerel vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.700 olup, 71'i yerel 80 pozitif vakaya rastlanırken, 123 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından gelirken, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 71 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 28 kişisi Lefkoşa, 14 kişisi Girne, 21 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi İskele, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
22 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.700
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 71
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 123
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .769.138
Toplam Vaka Sayısı: 18.967
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.765
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1128
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1058
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 76
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4411
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