Yerel vaka sayısı yine tavan yaptı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 9184 olup, 69'u yerel 86 pozitif vakaya rastlanırken, 42 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 14 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 69 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 23 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 26 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-4 / Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-2 / Gönyeli-5 / Ortaköy-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Kumsal-1/ Haspolat-2/ Sanayi Bölgesi-1/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1
Girne - Girne Merkez-9 / Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Alsancak-4 / Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1/ Lapta-1/ Taşkent-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-4/ Yeniboğaziçi-3/ Paşaköy-1/ Dumlupınar-2/ Salamis Yolu-1 / Baykal-1/ Larnaka Yolu-2 / Tuzla-1 / Sakarya-2
İskele - Yenierenköy- 3
20 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9184
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 69
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 900.617
Toplam Vaka Sayısı: 5669
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4864
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 776
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 39
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 496
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 331
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