Yerel vaka sayısı yeniden tavan yaptı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 6861 olup, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanırken, 14 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 7 kişi ise Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-1/ Yenikent-1/ Yiğitler-1/ Göçmenköy-2/ Marmara-1/ / Sulariçi-2 / Haspolat-1
Girne Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Dikmen-2/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-1 / Koruçam-1 / Lapta-1
Gazimağusa Gazimağusa merkez- 3/ Mormenekşe-3 / Sakarya-1
16 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6861
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:7
Yerel Vaka Sayısı: 35
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 639.108
Toplam Vaka Sayısı: 3876
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3490
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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