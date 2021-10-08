Yerel vaka sayısı yeniden geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.865 olup, 51'i yerel 76 pozitif vakaya rastlanırken, 80 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından gelirken, 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 51 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 19 kişisi Girne, 6 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.865

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Yerel Vaka Sayısı: 51

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.074. 764

Toplam Vaka Sayısı: 20.156

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.163

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 914

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2164

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 718

