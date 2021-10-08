Yerel vaka sayısı yeniden geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.865 olup, 51'i yerel 76 pozitif vakaya rastlanırken, 80 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından gelirken, 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 51 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 19 kişisi Lefkoşa, 19 kişisi Girne, 6 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.865
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Yerel Vaka Sayısı: 51
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.074. 764
Toplam Vaka Sayısı: 20.156
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.163
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 914
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2164
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 718
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