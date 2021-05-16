Yerel vaka sayısı yeniden 30'ların üstünde

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7443 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanırken, 43 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirkemn, 4 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 31 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 19 kişisi Lefkoşa, 9 kişisi Girne, 3 kişi ise Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Çağlayan-2 / Gönyeli-4 / Köşklüçiftlik-1/ Yenişehir-1/ Aşağı Dikmen-1 / Kızılbaş-6 / Taşkınköy-1 / Marmara-1/ Ortaköy-2
Girne - Girne Merkez- 3 / Alsancak-5 / Doğanköy-1
Gazimağusa - Çanakkale-1/ Baykal-1/ Görneç-1
16 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7443
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.103.747
Toplam Vaka Sayısı: 6902
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6464
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 405
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 33
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 339
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1914
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3594
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