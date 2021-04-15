Yerel vaka sayısı uçuşa geçti

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 7939 olup, 70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlanırken, 53 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaladan 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 70 kişi ise yerel vaka.

Yerel vakalardan 27 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 5 kişi ise İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-7 / Yılmazköy -1 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Çağlayan-2 / Surlariçi-1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-9

Girne - Girne Merkez- 8 / Boğazköy-1/ Ozanköy-1 / Karşıyaka-2 / Zeytinlik-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez -7 / Karakol- 1/ Kaliland-3/ Çanakkale-3 / Sakarya-4 / Gülseren-5 / Maraş-1/ Karakol-1

İskele - İskele Merkez-1 / Yenierenköy-1/ / Ötüken-1 / İskele Boğaz-2

15 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7939

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 70

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 862. 270

Toplam Vaka Sayısı: 5337

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4543

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 766

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 123

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 638

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 76

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 167