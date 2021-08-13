Yerel vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.649 olup, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanırken, 110 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 178 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 71 kişisi Lefkoşa, 66 kişisi Girne, 36 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-14/ Alayköy-2 / Gönyeli-10/ K.Kaymaklı-9/ Akıncılar-4/ Marmara-2/ Yenişehir-3/ Kızılbaş-2/ Hamitköy-3/ Surlariçi-4/ Haspolat-2/ Kumsal-1/ Marmara-2/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5/ Metehan-1/ Yenikent-2
Girne - Girne Merkez-27/ Taşkent-1/ Alsancak-10/ Esentepe-3/ Tepebaşı-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Ozanköy-1/ Yukarı Girne-6/ Çatalköy-2/ Lapta-11
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-2/ Maraş-3/ Dörtyol-1/ Güvercinlik-1/ Tirmen-1/ Dumlupınar-2/ Tatlısu-3/ Beyarmudu-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1/ Karakol-1/ Vadili-2/ Surlariçi-1/ Sakarya-5
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2
Lefke - Lefke Merkez-1/ Bağlıköy-1/ Bostancı-1
13 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.649
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 178
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 110
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.158.646
Toplam Vaka Sayısı: 13.322
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.431
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1849
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1667
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 120
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3782
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