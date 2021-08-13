Yerel vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.649 olup, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanırken, 110 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 178 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 71 kişisi Lefkoşa, 66 kişisi Girne, 36 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-14/ Alayköy-2 / Gönyeli-10/ K.Kaymaklı-9/ Akıncılar-4/ Marmara-2/ Yenişehir-3/ Kızılbaş-2/ Hamitköy-3/ Surlariçi-4/ Haspolat-2/ Kumsal-1/ Marmara-2/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5/ Metehan-1/ Yenikent-2

Girne - Girne Merkez-27/ Taşkent-1/ Alsancak-10/ Esentepe-3/ Tepebaşı-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Ozanköy-1/ Yukarı Girne-6/ Çatalköy-2/ Lapta-11

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-2/ Maraş-3/ Dörtyol-1/ Güvercinlik-1/ Tirmen-1/ Dumlupınar-2/ Tatlısu-3/ Beyarmudu-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1/ Karakol-1/ Vadili-2/ Surlariçi-1/ Sakarya-5

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2

Lefke - Lefke Merkez-1/ Bağlıköy-1/ Bostancı-1

13 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.649

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 178

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 110

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.158.646

Toplam Vaka Sayısı: 13.322

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.431

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1849

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1667

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 120

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3782

