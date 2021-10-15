Yerel vaka sayısı Mağusa'da patladı

sağlık Bakanlığı taafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.582 olup, 102'si yerel 137 pozitif vakaya rastlanırken, 62 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 102 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 27 kişisi Lefkoşa, 15 kişisi Girne, 44 kişisi Gazimağusa, 12 kişisi İskele, 4 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

15 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.582

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32

Yerel Vaka Sayısı: 102

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.210.450

Toplam Vaka Sayısı: 20.808

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.658

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1068

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1026

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1333

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 603

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564