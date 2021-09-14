Yerel vaka sayısı geriliyor, taburcu sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.389 olup, 73'ü yerel 101 pozitif vakaya rastlanırken, 182 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 73 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalarından 31 kişisi Lefkoşa, 21 kişisi Girne, 12 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 4 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.389

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 101

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 73

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 182

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .631.561

Toplam Vaka Sayısı: 18.296

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.584

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1640

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1462

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 97

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 72

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2796

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 682

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670