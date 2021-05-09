Yerel vaka sayısı geriliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7060 olup, 22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlanırken, 47 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 9 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 22 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 9 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 4 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Yenikent-3 / K.Kaymaklı-1 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2
Girne Girne Merkez- 3/ Zeytinlik-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez-3 / Vadili-1/ Serdarlı-1/ Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1 / Gülseren-1
İskele İskele Boğaz-1
9 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7060
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 22
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.058.041
Toplam Vaka Sayısı: 6681
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6121
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 529
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 445
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 87
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 106
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1348
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2233
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