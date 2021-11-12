Yerel vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.520 olup, 113'ü yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 183 kişi taburcu edilmiştir.



34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 113 kişi ise yerel vakadır.



51 kişi Lefkoşa, 31 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.



12 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.520



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34



Yerel Vaka Sayısı: 113



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 183



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.734.819



Toplam Vaka Sayısı: 24.149



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.571



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1487



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1425



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2318



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 387

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6279



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.542