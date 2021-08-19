Yerel vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.330 olup, 171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.



3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171 kişi ise yerel vakadır.



71 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa



Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-15/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-16/ Yenişehir-3/ Çağlayan-1/ Gelibolu-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-3/ Surlariçi-6/ Alayköy-2/ Taşkınköy-2/ Metehan-1/ Minareliköy-3/ Marmara-3/ Köşklüçiftlik-1/ Arapahmet-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-2/ Değirmenlik-2



Girne



Girne Merkez-17/ Zeytinlik-2/ Alsancak-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Arapköy-1/ Doğanköy-1/ Edremit-2/ Kaşgar-1/ Dikmen-2/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-2/ Karakum-2/ Ozanköy-1/ Lapta-2



Gazimağusa



Gazimağusa Merkez-8/ Dumlupınar-2/ Maraş-3/ Gülseren-1/ Canbulat-1/ Glapsides Bölgesi-1/ Beyarmudu-5/ Çanakkale-2/ Baykal-2/ Tuzla-1/ Anadolu-1/ Karakol Bölgesi-3 / Ulukışla-1/ Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-2/





İskele



İskele Merkez-3/ Kuzucuk-1/ Boğaztepe-1/ Ötüken-1/ Dipkarpaz-2



Güzelyurt



Güzelyurt Merkez-7 / Aydınköy-1/ Zümrütköy-1



Lefke



Lefke Merkez-1/ Doğancı-1/ Karadağ-1/ Yeşilırmak-1



19 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.330



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14



Yerel Vaka Sayısı: 171



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.250.695



Toplam Vaka Sayısı: 14.432



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.379



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2008



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1841



Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3559



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 473

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 333



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3170



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.620