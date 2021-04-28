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Yerel vaka sayısı gerilemiyor

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Yerel vaka sayısı gerilemiyor

KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 8665 oldu. 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlandı. 44 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalar arasında yer alan 2 kişi hava yolu hava  ile ülkeye geldi; 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslıları.

50 yerel vakanın dağılımı ise şöyle: 21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi  Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 5/ Kumsal-1 / K.Kaymaklı-4 / Hamitköy-1/ Dereboyu-1/ Marmara-2 / Taşkınköy-1/ Gelibolu-1 / Dumlupınar-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez-6 /Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-3 / Karşıyaka-1/ Kozanköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1 / Sakarya-3/ Ulukışla-1/ Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-2/ Maraş-1/ Çanakkale-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

GENEL DURUM

28 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8665

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 50

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 966.794

Toplam Vaka Sayısı: 6195

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5395

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 769

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 84

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59

Güvende Kal Genel tablo:

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 646

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1213

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