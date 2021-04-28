Yerel vaka sayısı gerilemiyor

KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 8665 oldu. 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlandı. 44 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalar arasında yer alan 2 kişi hava yolu hava ile ülkeye geldi; 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları.
50 yerel vakanın dağılımı ise şöyle: 21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt bölgesinden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 5/ Kumsal-1 / K.Kaymaklı-4 / Hamitköy-1/ Dereboyu-1/ Marmara-2 / Taşkınköy-1/ Gelibolu-1 / Dumlupınar-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1
Girne
Girne Merkez-6 /Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-3 / Karşıyaka-1/ Kozanköy-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1 / Sakarya-3/ Ulukışla-1/ Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-2/ Maraş-1/ Çanakkale-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
GENEL DURUM
28 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8665
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 50
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 966.794
Toplam Vaka Sayısı: 6195
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5395
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 769
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 84
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59
Güvende Kal Genel tablo:
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 646
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1213