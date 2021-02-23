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Yerel vaka sayısı gerilemiyor

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Yerel vaka sayısı gerilemiyor
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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 6592 olduğunu, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,46 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Üstel, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 14 kişinin yerel vaka olduğunu kaydetti. Üstel vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Gönyeli - 1 / K. Kaymaklı 1 / Değirmenlik-2 / Lefkoşa Merkez -1 / Hamitköy -1 / Girne Girne Merkez -4 / Dikmen -1 / Girne Sanayi- 1/ Alsancak 2 Gazimağusa Beyarmudu -1
23 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6592
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46
Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 516.670
Toplam Vaka Sayısı: 3248
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2877
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 347
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
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