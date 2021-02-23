Yerel vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 6592 olduğunu, 14'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,46 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Üstel, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 14 kişinin yerel vaka olduğunu kaydetti. Üstel vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Gönyeli - 1 / K. Kaymaklı 1 / Değirmenlik-2 / Lefkoşa Merkez -1 / Hamitköy -1 / Girne Girne Merkez -4 / Dikmen -1 / Girne Sanayi- 1/ Alsancak 2 Gazimağusa Beyarmudu -1

23 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6592

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 516.670

Toplam Vaka Sayısı: 3248

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2877

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 347

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5