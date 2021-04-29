Yerel vaka sayısı gerilemeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 9453 olup, 38'i yerel 44 pozitif vakaya rastlanırken, 73 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelirken, 5 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 38 kişi ise yerel vaka.
Yerel vakalardan 18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 2 /Göçmenköy-1/ Yenikent-1/ Lefkoşa Sanayi-3 / Dereboyu-1/ Marmara-1/ Gelibolu-1/ Surlariçi-2 / Hamitköy-3 / Kaymaklı-2 / Çağlayan-1
Girne - Girne Merkez-4 / Edremit-1/ Karaoğlanoğlu-2 / Girne Boğaz-1/ Karşıyaka-1 / Alsancak-3 / Yukarı Girne-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez-3 / Tuzla-1/ Baykal-1
Güzelyurt -Güzelyurt Merkez-2
29 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9453
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 38
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 976. 247
Toplam Vaka Sayısı: 6239
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5468
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 740
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 152
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 586
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 99
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 52
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 693
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1265
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