Yerel vaka sayısı gerilemek yerine yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7940 olup,15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanırken, 27 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 4 kişisi hava yolu ile ülkemize gelirken, 6 kişi ise daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 15 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 5 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Ortaköy-1/ Beyköy-1 / Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gönyeli-1
Girne - Girne Merkez-6 / Karakum-1
Gazimağusa - Akdoğan-1/ Karakol-1
Güzelyurt - Kalkanlı -1
14 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7940
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.331. 219
Toplam Vaka Sayısı: 7585
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7316
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 235
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 320
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1112
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2691
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.523
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