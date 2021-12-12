Yerel vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.697 olup, 155'i yerel 200 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 273 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 155 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 64 kişisi Lefkoşa, 37 kişisi Girne, 38 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.697

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45

Yerel Vaka Sayısı: 155

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 273

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.347.020

Toplam Vaka Sayısı: 31.973

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.245

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2612

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2516

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 118

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 497

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 477