Yerel vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.697 olup, 155'i yerel 200 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 273 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 155 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 64 kişisi Lefkoşa, 37 kişisi Girne, 38 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.697
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45
Yerel Vaka Sayısı: 155
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 273
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.347.020
Toplam Vaka Sayısı: 31.973
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.245
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2612
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2516
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 118
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 497
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 477
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