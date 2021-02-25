Yerel vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6179 olup, 17'si yerel 21 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 2 kişisi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

Vakaların 10 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 2 kişisi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Gönyeli 2 / K. Kaymaklı-3 / / Hamitköy -3 / Çağlayan -2 Girne Girne Merkez -3 / Lapta -1 / Şirinevler-1 / Kaşgar - 1 Gazimağusa Paşaköy -1 / Gazimağusa merkez -1 / İskele-1

25 Şubat 2021Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6179

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 527. 992

Toplam Vaka Sayısı: 3318

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2932

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 260

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4