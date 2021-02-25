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Yerel vaka sayısı geriledi

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Yerel vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6179 olup, 17'si  yerel 21 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 2 kişisi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
Vakaların 10 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 2 kişisi Mağusa, 1 kişi  İskele Bölgesi'nden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Gönyeli  2 / K. Kaymaklı-3 /  / Hamitköy -3  / Çağlayan -2 Girne Girne Merkez -3  / Lapta -1 / Şirinevler-1 / Kaşgar - 1 Gazimağusa Paşaköy -1  /  Gazimağusa merkez -1 / İskele-1
25 Şubat 2021Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6179
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 
Yerel Vaka Sayısı: 17     
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 527. 992
Toplam Vaka Sayısı: 3318
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2932 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98  
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 260 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4


 
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