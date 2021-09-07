Yerel vaka sayısı düştü, hayatını kaybeden sayısı 69'a ulaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.720 olup, 103'ü yerel 139 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti,188 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 5 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi ise deniz yolu ile ülkemize gelirken, 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 103 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 50 kişisi Lefkoşa, 28 kişisi Girne, 19 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi İskele, 4 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
7 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.720
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30
Yerel Vaka Sayısı: 103
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 188
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .523.145
Toplam Vaka Sayısı: 17.394
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.383
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1942
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1682
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 114
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4036
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