Yerel vaka sayısı düşmüyor

KKTC’de bugünkü pozitif vaka sayısı 116 olarak açıklandı. Test sonucu pozitif çıkanlardan 2’si hava yoluyla gelenlerden, 9’u temaslılardan, 105’i ise yerel. Bugün tedavisi tamamlanan 73 kişi taburcu edildi; 4 bin 849 kişi daha aşılandı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte 20 bin 29 test yapıldı, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi.
Pozitif çıkanlardan 35’i Lefkoşa, 47’si Girne, 13’ü Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 3’ü Lefke, 1’i de İskele bölgesinden.
Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:
Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-6/ Taşkınköy-3 / Kaymaklı-2/ Gönyeli-11/ Alayköy-2/ Hamitköy-2 / Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Haspolat-1/ Kanlıköy-1/ Gaziköy-2 / Ortaköy-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1
Girne: Girne Merkez-11/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-9 / Dikmen-4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-3/ Karakum-1/ Boğazköy-1/ Edremit-1/ Düzova-1/ Lapta-5
Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-5 / Tirmen-1 / Maraş-2/ Baykal-1/ Karakol-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Çanakkale-1/ Paşaköy-1
İskele: Mehmetçik-1
Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-3/ Kalkanlı-1/ Aşağı Bostancı-1/ Yuvacık-1
Lefke: Lefke Merkez-2/ Gemikonağı-1
KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.661.786
Toplam Vaka Sayısı: 9404
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8250
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1118
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 987
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 66
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4849
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 284
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 505
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2442
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.590