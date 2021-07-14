banner583
banner676
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
6 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
317 0
 
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
12 0
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
181 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
2.5B 0
53 0
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
19 0
banner661
banner682

Yerel vaka sayısı düşmüyor

banner476

banner666
Yerel vaka sayısı düşmüyor

KKTC’de bugünkü pozitif vaka sayısı 116 olarak açıklandı. Test sonucu pozitif çıkanlardan 2’si hava yoluyla gelenlerden, 9’u temaslılardan, 105’i ise yerel. Bugün tedavisi tamamlanan 73 kişi taburcu edildi; 4 bin 849 kişi daha aşılandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte 20 bin 29 test yapıldı, 105'i yerel 116 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi.

Pozitif çıkanlardan 35’i Lefkoşa, 47’si Girne, 13’ü Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 3’ü Lefke, 1’i de İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-6/ Taşkınköy-3 / Kaymaklı-2/ Gönyeli-11/ Alayköy-2/ Hamitköy-2 / Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Haspolat-1/ Kanlıköy-1/ Gaziköy-2 / Ortaköy-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-1

Girne: Girne Merkez-11/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-9 / Dikmen-4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-3/ Karakum-1/ Boğazköy-1/ Edremit-1/ Düzova-1/ Lapta-5

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-5 / Tirmen-1 / Maraş-2/ Baykal-1/ Karakol-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Çanakkale-1/ Paşaköy-1

İskele: Mehmetçik-1

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-3/ Kalkanlı-1/ Aşağı Bostancı-1/ Yuvacık-1

Lefke: Lefke Merkez-2/ Gemikonağı-1

KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.661.786

Toplam Vaka Sayısı: 9404 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8250

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1118

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 987 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 66    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4849

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 284

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 505

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2442

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.590

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.