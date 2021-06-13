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Yerel vaka sayısı düşmüyor

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Yerel vaka sayısı düşmüyor

KKTC'de son 24 saatte yapılan 6534 test sonucunda 14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlandı  33 kişi taburcu edildi. 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken, 1 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 14 kişi ise yerel vaka. 
Vakalardan 1 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;

Lefkoşa 

Marmara-1 

Girne 

Girne Merkez-8 / Karaoğlanoğlu-3 

Lefke 

Lefke  Merkez-2 

13 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6534 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 14  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33 

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.323.279  

Toplam Vaka Sayısı: 7560 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7288 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı:   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 232  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 328    

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3483  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.41

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