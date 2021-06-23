Yerel vaka sayısı bir çıkıyor, bir iniyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8491 olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanırken, 18 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 27 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 4 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi İise skele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa -Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Yakındoğu Bulvarı-1
Girne -Girne Merkez- 9 / Dikmen-1/ Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-2
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez-4 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3
İskele -Aygün-1
23 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8491
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 27
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.409. 732
Toplam Vaka Sayısı: 7845
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7509
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5175
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 394
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 475
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2544
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.325
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