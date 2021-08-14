Yerel vaka sayısı az düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.385 olup, 158'i yerel 172 pozitif vakaya rastlanırken, 102 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 158 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 52 kişisi Lefkoşa, 63 kişisi Girne, 27 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi İskele, 5 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-16/ Alayköy-2/ Gönyeli-5/ K.Kaymaklı-3/ Akıncılar-2/ Taşkınköy-1/ Hamitköy-4 / Surlariçi-2/ Haspolat-1/ Kumsal-1/ Göçmenköy-5/ Köşklüçiftlik-2/ Ortaköy-3/ Metehan-4/ Yenikent-1

Girne - Girne Merkez-27/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Alsancak-14 / Esentepe-1/ Karakum-3/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-1/ Ozanköy-2/ Kaşgar-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-1/ Lapta-6

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-15/ Maraş-2/ Aslanköy-1/ Tirmen-2/ Yeniboğaziçi-2/ Serdarlı-1/ Çanakkale-2/ Baykal-1/ Akdoğan-1

İskele - İskele Merkez-4/ Bahçeli Köyü-1/ Yenierenköy-2

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-3 / Aydınköy-1/ Bostancı-1

Lefke - Lefke Merkez-3/ Bağlıköy-1

14 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.385

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 158

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.175.031

Toplam Vaka Sayısı: 13.489

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.532

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1915

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1725

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 117

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 803

