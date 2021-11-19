Yerel vaka sayısı 200 sınırına geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.816 olup, 197'si yerel 252 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 113 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 197 kişi ise yerel vakadır.
83 kişi Lefkoşa, 62 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
19 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.816
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 252
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51
Yerel Vaka Sayısı: 197
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 113
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.874.938
Toplam Vaka Sayısı: 25.764
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.359
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2313
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2226
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 94
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5258
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 592
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7107
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.190
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.