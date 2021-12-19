Yerel vaka sayısı 100 bandının altına geriledi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.797 olup, 93'ü yerel 117 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi taburcu edildi. Pozirif vakaların 2 kişisi yurt dışından ülkemize gelirken, 22 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 93 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 32 kişisi Lefkoşa, 18 kişisi Girne, 32 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

19 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.797

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 117

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 93

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.480.446

Toplam Vaka Sayısı: 33.158

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.398

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2636

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2543

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 126

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 154