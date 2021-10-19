Yerel vaka düşüyor, karantinada pozitife dönme artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 25.872 olup, 71'i yerel 115 pozitif vakaya rastlanırken, 99 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 44 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 71 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 30 kişisi Lefkoşa, 15 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.
19 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.872
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44
Yerel Vaka Sayısı: 71
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.291.835
Toplam Vaka Sayısı: 20.267
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.002
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1183
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1141
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1834
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 459
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197
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