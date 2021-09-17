Yerel vaka azaldı, temaslı pozitif vaka arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.213 olup, 51'i yerel 88 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından gelirken, 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 51 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 15 kişisi Lefkoşa, 16 kişisi Girne, 14 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 2 kişisi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir.

17 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.213

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

Yerel Vaka Sayısı: 51

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 176

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .675.807

Toplam Vaka Sayısı: 18.571

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.920

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1579

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1501

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4672